Ramazan Bayramı'na doğru

KAYSERİ (AA) - Develi Belediyesi'ne bağlı ekipler, Ramazan Bayramı öncesi mahalle ve caddelerde temizlik çalışmalarına hız verdi.

Develi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ramazan Bayramı'na kısa süre kala, rutin çöp temizliği dışında mahallelerde bulunan hafriyatların temizliğini yapan ekipler, su arazözü ile yol ve caddeleri suluyor.

Bütün ekiplerin bayram öncesi seferber edildiğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, daha temiz ve nezih ortamda hemşehrilerinin bayram yapabilmesi için çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti.

Öte yandan ekipler, ilçe merkezinde bulunan konteynerlerin dezenfekte edilmesinin yanı sıra, uçkun ve larvasit, ağaçlar için kevzi, yabani otlarla mücadele için ilaçlama çalışmalarını da devam ettiriyor.