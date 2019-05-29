Ramazan Bayramı'na doğru

KAYSERİ (AA) - Develi Belediyesi'ne bağlı ekipler, Ramazan Bayramı öncesi mahalle ve caddelerde temizlik çalışmalarına hız verdi.
Bütün ekiplerin bayram öncesi seferber edildiğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, daha temiz ve nezih ortamda hemşehrilerinin bayram yapabilmesi için çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti.
Öte yandan ekipler, ilçe merkezinde bulunan konteynerlerin dezenfekte edilmesinin yanı sıra, uçkun ve larvasit, ağaçlar için kevzi, yabani otlarla mücadele için ilaçlama çalışmalarını da devam ettiriyor.