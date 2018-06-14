Ramazan Bayramı'na doğru

SİVAS (AA) - Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Uzunoğlu mesajında, insanları ortak duygu ve düşüncelerde buluşturan, toplumsal birlik ve beraberliği güçlü kılan, kırgınlıkları sona erdirerek hoşgörü ve paylaşımcılığın güzelliklerini yaşatan bir Ramazan Bayramına daha erişmenin mutluluğu içerisinde olduklarını ifade etti.

Bayramlarda yaşanan mutluluk ve huzurun genele yayılması gerektiğin belirten Uzunoğlu, şunları kaydetti:

"Bu güzel tablonun sadece böyle bayram günlerinde değil yılın her gününde yaşanması için halisane duygularla çaba harcamalı, barış, kardeşlik, sevgi, dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma geleneğimizi sürdürerek güçlendirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, mübarek Ramazan Bayramı'nın, tüm insanlık, İslam alemi, ülkemiz, ilimiz ve ilçemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

- Belediye Başkanı Yüksel

Bayrama erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Belediye Başkan Fazlı Yüksel ise mesajında şu ifadelere yer verdi:

"On bir ayın sultanı olan ramazan kulluğumuzu onaran değer ve yükümlülükleriyle, kendimize çeki düzen vermemizi sağlayan ilkeleriyle, bizleri yeniden biçimlendiren ahlak ve fazilet ölçüleriyle, yeniden canlandırdığımız dostluk, kardeşlik ve komşuluk ilişkileriyle, hiç şüphesiz son derece verimli bir ay olmuştur. Kutlayacağımız bayram, gerçekte sabırla, zikir ve niyazla sürdürülen bir aydan kazanılan ecir ve sevabın sevincidir. Bayramlar aynı dinin, aynı inancın neşesinde bizleri birleştiren, yürekleri bütünleştiren, kardeşliği pekiştiren, kırgınlıkları tamir eden ilahi armağandır. Bu vesileyle tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum."