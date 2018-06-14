Ramazan Bayramı'na doğru

ANKARA (AA) - Beypazarı Emniyet Müdürlüğü, Ramazan Bayramı dolayısıyla sürücü ve vatandaşlara uyarıda bulundu.

Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların Ramazan Bayramını huzurlu bir ortamda geçirmelerini sağlamak üzere sorumluluk bölgesindeki şehir içindeki yollar ile şehir dışındaki karayollarında ve ilçenin dahilindeki işlenmesi muhtemel suçların meydana gelmeden önce önlenmesi, meydana gelmesi halinde olaya karışan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması, olayın delillerinin elde edilmesi yönünde gerçekleşecek çalışmalar çerçevesinde gereken her türlü trafik ve emniyet tedbirlerinin alındığı aktarıldı.

Bu kapsamda vatandaşlar "0312 763 29 99", "0505 318 06 77" ile "0312 761 11 17" nolu telefonlara ihbarda bulunabilecek.