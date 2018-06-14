Ramazan Bayramı'na doğru

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karacan, mesajında, milli ve dini duyguların pekiştiği, sevgi, saygı ve kardeşliğin bütünleşerek insanların gönül zenginliklerinin arttığı bir bayrama daha erişmenin mutluluğu ve huzuru içerisinde olduğunu belirtti.

Bayramların sosyal hayatın güzel günleri olduğunu ifade eden Karacan, şunları kaydetti:

"Bayramlar akrabalarla buluştuğumuz, büyüklerimizi hürmetle andığımız, muhabbetlerin zirveye ulaştığı, hayatımıza hoş hatıraların iz bıraktığı günlerdir. Ramazan ayı boyunca tuttuğumuz oruçların ve yaptığımız ibadetlerin kabul olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyor, saygı ve hoşgörünün egemen olduğu dinimizin zenginliklerinden birisi olan bayrama ulaşırken başta insanlık dramı yaşanan ülkelerdeki Müslüman kardeşlerimizin olmak üzere tüm islam aleminin Ramazan Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyor, tüm dünyaya barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum."

