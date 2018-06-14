Ramazan Bayramı'na doğru

ANKARA (AA) - Beypazarı Kaymakamı Kadir Ekinci, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Ekinci, yayımladığı mesajında tüm vatandaşların bayramını kutlayarak, şunları kaydetti:

"Dostluğun, hoşgörünün, insan sevgisi ve paylaşımının daha çok anlam ifade ettiği, birlik ve beraberlik duygularının yoğunluk kazandığı mübarek Ramazan Bayramının, bayram sevinci ve tadında geçmesi temennisiyle tüm vatandaşlarımızın bayramını kutlar saygılar sunarım."

Öte yandan, Ekinci, bayramlaşmanın da 1. günü tüm kurum amirlerinin katılımıyla Rüstempaşa Mahallesi Halkevi Çay Bahçesi'nde 11.00-12.00 saatleri arasında yapılacağını bildirdi.