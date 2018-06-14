Ramazan Bayramı'na doğru

KARAMAN (AA) - Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çalışkan, mesajında bu mübarek günlerin, tüm İslam alemiyle birlikte herkesin birliğine, beraberliğine ve kardeşliğine vesile olmasını diledi.

Bir ay boyunca bir büyük kardeşlik iklimini, dayanışmayı, kaynaşmayı, yardımlaşmayı hep birlikte yaşadıklarını ifade eden çalışkan, şunları kaydetti:

"Şehrimizde, mahallemizde, akrabalarımızla, komşularımızla, kardeşlerimizle, ihtiyaç sahipleriyle, aynı sofrada ekmeğimizi, suyumuzu bölüştük. Nihayet, bayramımızı da idrak ediyoruz. Bayramlar, Rabbimizin bir nimeti olmasının yanı sıra, milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, kardeşlik ahdimizi yenilemek için de önemli bir fırsattır. Annemizle, babamızla, komşularımızla bayramlaşalım; çocuklara hediyeler verelim; yaşlıları, yolda kalmışları, garibanları, akrabalarımızı unutmayalım, sıla-i rahim yapalım ve şehit ile gazi yakınlarını ihmal etmeyelim.

Bayramın tüm gönüllere, hanelere, ülkemize ve İslam dünyasına huzur, saadet, selamet getirmesini diliyorum. İnşallah bu bayram, tüm insanlığın geleceğe umutla bakabilmesine vesile olur. Bayram yolculuğunda aziz vatandaşlarımın trafik kurallarına dikkat etmelerini rica ediyor, bu duygu ve düşüncelerle Karamanlı hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve İslam dünyasının bayramını tebrik ediyorum."