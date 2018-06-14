Ramazan Bayramı'na doğru

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Bahçeci, mesajında, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem ateşinden kurtuluş olan ramazan ayını hep birlikte huzur içinde tamamladıklarını ifade etti.

Bereket, bolluk, birlik, beraberliği içerisinde barındıran rahmet, mağfiret ve cömertliğin zirveye ulaştığı mübarek ramazan ayını uğurlayarak, hoşgörü ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:

"İdrak edeceğimiz bu bayram, İslam coğrafyası ve insanlık üzerindeki kara bulutların dağılması, ümitsizliklerin ortadan kalkması ve geleceğe umutla bakabilmek için rabbimizin bizlere bir lütfü, bir ihsanı, bir armağanıdır. Bu bayramın, İslam coğrafyasında akan gözyaşı ve kanın dinmesi için bir vesile olmasını gönülden istemeli, bu yönde hep birlikte dua etmeliyiz. Ramazan Bayramınızı en içten duygularımla kutluyor, bayramın, ilimize, ülkemize, bütün insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum."