Ramazan Bayramı'na doğru

SİVAS (AA) - Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz mesajında, bayram günlerinin bir arada yaşama, ortak bir heyecanı paylaşma mevsimi olduğunu, bayramların sevgi, dostluk ve kardeşlik duyguları ile en güzel şekilde kutlandığını belirtti.

Bayramların paylaşma, arınma mevsimi olduğuna vurgu yapan Yılmaz şunları kaydetti:

"Rahmet yüklü Ramazan ikliminin ardından gönlümüzü şenlendiren bir bayrama daha erişiyoruz. Rabbimizin bize lütfettiği müstesna vakitleri en güzel şekilde değerlendirip, birlik ve beraberliğimize vesile olmalıdır. Bir gelen olur mu diye kapı sesini gözleyen, halimi de düşünen var mı diye mahzun bekleyen yaşlı, kimsesiz ve hastaları unutmayalım. Aynı zamanda tüm İslam aleminin içinde bulunduğu durumu unutmayarak onların zulümden kurtuluşa ermesi için yüce Mevla'mıza dua edelim.

Rabbimiz bayramları hakikaten bayram gibi yaşamayı hepimize nasip eylesin. İşte bu derin hissiyat içerisinde İslam aleminin ve tüm Ulaşlı hemşehrilerimin Mübarek Ramazan Bayramını tebrik eder, bu güzel günlerin birlik ve beraberliğimize, dirlik ve kardeşliğimize aynı zamanda İslam coğrafyasının huzur ve selametine vesile olmasını yüce Mevla'dan niyaz ederim."