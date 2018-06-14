Ramazan Bayramı'na doğru

KARAMAN (AA) - AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Konuk, mesajında, ramazanı idrak edip bayrama erişmenin bahtiyarlığını doyasıya yaşadıklarını belirtti.

Konuk, şunları kaydetti:

"Allah daha sonraki ramazanlara da ülkemiz için, milletimiz için daha çok işler yapmış olarak erişmeyi hepimize nasip etsin. Nasip etsin ki bu topraklarda, bizim medeniyet havzamızda bayramlar daha coşkulu, daha huzurlu ve daha müreffeh bir ortamda kutlanabilsin. Bayramlar, inananların bayram coşkusunu ve sevincini kendi hanelerinde, kendi kendilerine yaşadıkları günler değildir. Bayramlar, bayramı mahzun ve buruk geçirenleri unutmama, yüzünde keder, gönlünde acı olanlara da bayram tebessümünü ulaştırma günüdür. Bayramlar, dargınlıkları ve kırgınlıkları bir kenara bırakıp kucaklaşma günüdür. Bayramlar, büyüğünden küçüğüne herkesi bir birine kavuşturan, herkesin bir birine kalbi bir muhabbetle sarıldığı günlerdir."

Tüm şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anan Konuk, herkesin bayramını kutladı.