Ramazan Bayramı'na doğru

KARAMAN (AA) - Karaman Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yücel Yaman Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Yaman, mesajında, inananların ramazan ayında yenilendiğini ve kalplerinin imam ile dolduğunu ifade etti.

Bir kez daha Ramazan Bayramı'nı idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Yaman, şunları kaydetti:

"Mevlam hepimize bayrama kavuşmayı nasip etti. İnşallah bir sonraki ramazana da sağlıkla, huzurla, birlik ve beraberlik içerisinde kavuşuruz. Bayramlarımız, rahmetin, bereketin, bolluk içinde yaşandığı, milletimizin her zamankinden daha çok kenetlendiği, birbirine daha sıkı sarıldığı, samimiyetle kucaklaştığı özel günlerimizdir. Bayram günlerini, kardeşlik ve dostluk bağlarının canlanması, üzüntülerin yerini sevincin alması, sevgi, saygı ve kardeşliğin pekişmesi, birliğimizin daha da güçlenmesi için fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Milletimizin, üreticilerimizin ve bütün İslam aleminin Ramazan Bayramını kutlar, birlik ve beraberlik içerisinde, barış ve sevgi dolu nice bayramlara ulaşmayı dilerim."