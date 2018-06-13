Ramazan Bayramı'na doğru

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Akın, mesajında, sevinç ve mutlulukların paylaşıldığı, yüreklerin bütünleştiği bir Ramazan Bayramı’na daha hep birlikte ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Ramazan ayı boyunca sabırla tutulan oruçlarla, yapılan ibadetlerle, fakirlere ve dostlara açılan sofralarla, verilen fitre ve zekatlarla Allah'ın affına ulaşılmaya çalışıldığına dikkat çeken Akın, kutlu günlerin ardından Ramazan Bayramı’nın kalpleri birleştiren, birlik ve beraberli pekiştiren, sevgi ve muhabbet dolu günlerine ulaşıldığını vurguladı.

Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da ailelere, akrabalara, komşulara, devletin koruması altındaki çocuklara, huzurevindeki yaşlılara, şehit yakınlarına ve gazilere yapılacak ziyaretlerin gönülleri birleştireceğini aktaran Akın, şunları kaydetti:

"İlimizde bayramın huzur içinde geçmesi için ilgili kurumlarca her türlü tedbir alınmıştır. Ancak bayram nedeniyle artan trafik nedeniyle meydana gelen kazalarda artış yaşanmaktadır. Üzüntüden uzak bir bayram geçirmek için trafiğe çıkacak herkesin kurallara uymasını bekliyoruz. Yine, bizler millet olarak ülkemizde huzur ve güven içerisinde bir bayram geçirmenin heyecanını yaşarken, yakın coğrafyamızda Müslümanların yaşadığı olumsuzluklar hepimizi büyük bir üzüntüye sevk etmektedir. Irak'ta, Suriye'de, Filistin'de ve dünyanın değişik bölgelerinde Müslümanlara yapılan insanlık dışı zulüm ve baskıların bir an önce son bulmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Kırşehirli hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, bayramın tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini diliyorum."