Ramazan Bayramı'na doğru

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çolakbayrakdar, mesajında, Ramazan Bayramı'nın küskünlerin barışması, insanların birbirini daha iyi anlaması, hoşgörü ve sağduyu sahibi olması açısından tüm insanlık için güzel bir vesile olduğunu belirtti.

Bayramların toplumsal dayanışmanın, paylaşmanın, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin en yoğun yaşandığı özel günler olduğunu anımsatan Çolakbayrakdar, şunları aktardı:

"Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak, hayatımıza sevgi, saygı, yardımlaşma, dayanışma ve hoşgörü duygularını egemen kılarsak inanıyorum ki daha güzel ve daha aydınlık günlere ulaşacağız. Ramazan Bayramı, küskünlerin barışması, insanların birbirini daha iyi anlaması, hoşgörü ve sağduyu sahibi olması açısından tüm insanlık için güzel bir vesiledir. Bu duygu ve düşüncelerle, Kayserili hemşehrilerimin bayram sevincini ve coşkusunu yürekten paylaşıyor ve Ramazan Bayramlarını kutluyorum. Bayramın tüm insanlığa, İslam alemine, ülkemize ve Kayserimize sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyorum."

- Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan

Nursaçan, mesajında, bayramların Allah'ın bir nimeti olduğunu ve milli birlik ve beraberliği pekiştirmek, kardeşlik ahdini yenilemek için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Ramazan Bayramı'nın en önemli değerlerden biri olduğunu kaydeden Çelik, mesajında şunlara yer verdi:

"İslam dünyasında yaşanan acı ve sıkıntıların bir an önce son bulmasını, bölgemizde huzur, barış ve kardeşliğin hakim olmasını yürekten arzu ediyor, bunun için dua ediyor, bunun için gayret gösteriyoruz. Ramazan Bayramı bütün milletimizin yüreğine daha çok ferahlık ve daha çok huzur verecek, toplumsal dayanışmamızı derinleştirecek, kardeşlik ruhumuzu güçlendirecektir. Bu vesileyle bütün İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı yürekten tebrik ediyor, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik dolu bir bayram diliyorum."

- Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış

Bağlamış, mesajında, bayramların, kardeşlik bilincini yenileme, aradaki muhabbet ve dayanışmayı pekiştirme vesilesi olduğunu kaydetti.

Bayramların hoşgörünün ve huzurun sembolü olduğunu belirten Bağlamış, şunları aktardı:

"Yardımlaşma ve dayanışmanın en üst seviyede yaşandığı Ramazan Bayramı'nda, halkımızın birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmesini diliyorum. Aile büyüklerimizin hayır dualarını alıp, çocuklarımızı sevindirirken yetimleri ve muhtaçları unutmamak gerekir. Bu duygu ve düşüncelerle üyelerimizin, hemşehrilerimizin, milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin daha da güçlenmesini, bu güzel günlerin tüm insanlığın huzur ve barışına vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan diliyorum."