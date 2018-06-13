Ramazan Bayramı'na doğru

NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şimşek, mesajında, bereket, huzur ve yardımlaşma ayı olan bir ramazanı daha geride bırakarak bayrama erişmenin mutluluğu içinde olduklarını belirtti.

Bayramların birlik ve beraberliği kuvvetlendiren, dostluk ve barış ortamı oluşturan, küslüklerin, üzüntü ve sıkıntıların unutulduğu, gelenek ve göreneklerin kuşaktan kuşağa aktarıldığı müstesna günler olduğuna dikkati çeken Vali Şimşek, şunları kaydetti:

"Bu Ramazan Bayramımızı da insanların birbirine yakınlaşması, kaynaşması, kardeşlik ve dostluk bağlarının kuvvetlendirilmesi, yardımlaşma ve dayanışma duygularının daha da güçlenmesi için önemli bir fırsat olarak değerlendirmeli, yaşlılar, kimsesizler ve ihtiyaç sahipleri ziyaret edilerek gönülleri alınmalı, yalnız olmadıkları hissettirilmelidir. Bu duygu ve düşüncelerle manevi duygularımızın zirveye ulaştığı Ramazan Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine kardeşlik, huzur ve barış getirmesini temenni eder, sevgi ve saygılarımı sunarım."