Ramazan Bayramı'na doğru

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Muhammed Güven, Ramazan Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Vali Kamçı, mesajında, toplumsal hayata huzur iklimi getiren mübarek ramazan ayını uğurlarken, aynı inancın neşesinde insanları birleştiren, kardeşliği pekiştiren, kırgınlıkları onaran bayramlardan birine daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, toplumsal birlikteliğin pekiştiği, saygı ve hoşgörünün egemen olduğu, iyilik ve güzelliklerin yoğun olarak yaşandığı bayramların, kıymetinin iyi bilinmesi ve fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini aktaran Kamçı, şunları kaydetti:



"Bayramda, aile büyüklerine, akrabalara, komşulara, arkadaş ve dostlara hürmet ve muhabbetimizi gösterelim. Yetimlerin, gariplerin, yaşlıların ve kimsesizlerin bayramlarını tebrik edip, onların tebessümüyle bayramımızı aydınlatalım. Yaralı gönüllere, umutsuzluğa kapılanlara sevgi ve şefkat eli uzatıp manevi şifa sunalım. Yüreklerin en ağır yükü olan küskünlüklere son verelim.

Muhtaç ve kimsesizlere yardım eli uzatarak, dualarını alalım. Huzur içerisinde geçirdiğimiz Ramazan ayından sonra bayramını da aynı şekilde huzur içerisinde geçirmeniz için her türlü tedbir alınmıştır. Emniyet ve jandarma teşkilatımız, sağlık, itfaiye ve zabıta ekiplerimiz ile diğer ilgililer görevlerinin başında, sizlerin hizmetinde olacaklardır. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramının tüm insanlığa, ülkemize ve ilimize huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diler, sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmeniz dileği ile bayramınızı en içten duygularla kutlarım."

- Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik

Başkan Çelik, mesajında, rahmet ve bereket ayı olan ramazan ayını geride bırakmanın hüznü, Ramazan Bayramı'nı karşılamanın sevincini yaşandıklarını ifade etti.

Ramazan Bayramı'nın bizi biz yapan en önemli değerlerden biri olduğunu kaydeden Çelik, mesajında şunlara yer verdi:

"Böylesine güzel duyguların yaşandığı ramazan ayını geride bırakmanın hüznünü yaşıyoruz. Ancak, Ramazan Bayramı’nı karşılamanın da coşkusu içindeyiz. Bu vesileyle aile büyüklerimizle, yakınlarımızla, birlik, beraberlik, huzur içinde geçirmemiz gereken Ramazan Bayramı’nın olumsuzluklarla, kazalarla, kavgalarla anılmaması için azami gayret ve dikkat göstermemiz gerektiğini hatırlatmak isterim. Tüm vatandaşlarımızın Ramazan ayında ve bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi’nde yaptıkları ibadetlerin Rabbimizin katında kabulünü diliyorum. Hemşehrilerimin ve tüm müslümanların mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Rabbimden böylesine nice güzel günlerde bizleri buluşturmasını niyaz ediyorum."

- ERÜ Rektörü Muhammed Güven

Erciyes Üniversitesi Rektörü Muhammed Güven de, mesajında, bayramların insanları kaynaştıran, dostluk, kardeşlik ve beraberliği pekiştiren müstesna günler olduğunu belirtti.

Bayramların atmosferinden en iyi şekilde yararlanılmasının gerektiğini ifade eden Güven, şunları kaydetti:

"Birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışmayı simgeleyen bir Ramazan ayını daha geride bırakmanın burukluğunu, bayrama kavuşmanın ise sevincini hep birlikte yaşamaktayız. Bayramlar hoşgörünün ve huzurun bir sembolüdür. Dargınlıkların ve kırgınlıkların yerini barış ve kardeşliğe bıraktığı, büyüklerin hatırlandığı, küçüklerin sevindirildiği bu müstesna günlerin değerini en iyi şekilde bilmeli, bayramı bayram gibi idrak etmeliyiz.

Geride bıraktığımız manevi atmosferi oldukça yoğun mübarek ramazan ayında fakir fukarayı gözeterek, mazluma, garibana, yardım dileyene el uzatarak gerçekleştirdiğimiz iyilikleri, bayram ve bayram sonunda da daim eylemeliyiz. Bu vesilelerle başta üniversitemiz ailesi olmak üzere, Kayseri halkı, ülkemiz ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutlar, sağlık, mutluluk, huzur ve barış içerisinde bir bayram dilerim."











