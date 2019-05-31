Ramazan bayramı öncesi trafik denetimi

KARAMAN (AA) - Karaman'da trafik tedbirleri yoğunlaştırıldı.

Karaman-Konya kara yolundaki Karaman Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik önünde oluşturulan uygulama noktasında trafik polis ve jandarma ekiplerince durdurulan araç sürücülerinin belgeleri kontrol edildi.

Ekipler, sürücüleri özellikle emniyet kemeri takmaları, cep telefonu kullanmamaları ve hız limitlerine uymaları konusunda uyardı.

Çocuklara "Sürücü Seyahat Karnesi" verilerek ebeveynlerinin yaptıkları kural ihlallerini işaretlemeleri istendi.

Çocuklar doldurdukları karneleri, 20 Haziran'a kadar Twitter'dan "@TrafikEgm" hesabı ile #trafikkarnem etiketini kullanarak EGM Trafik Hizmetleri Başkanlığına iletecek. Karneler arasından en çok beğeni alan ilk 100 paylaşım sahibi öğrenci, bisikletle ödüllendirilecek.

Karaman Valisi Fahri Meral, uygulama noktasında, bugünden itibaren 10 Haziran'a kadar bayram tatili süresince trafikle ilgili vatandaşların güvenle seyahat etmeleri, kazaların önüne geçilmesi ve güvenli bir bayram geçirmeleri sebebiyle gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

İnsan hayatının her şeyden daha önemli olduğunu ifade eden Meral, şunları kaydetti:

"Karaman'daki bütün uygulama noktalarında trafik personeli sayısını artırdık. Özelikle vatandaşlarımızdan isteğimiz hız konusunda hassasiyetle davranmaları kurallara mutlaka riayet etmeleri yine emniyet kemeri konusunda onlardan gerekli desteği bekliyoruz. Her trafik kuralı insan için geliştirilmiş ve uygulamaya konmuştur. Güvenli trafik için her türlü tedbiri almaya gayret göstereceğiz. Uygulamalar bayram süresince devam edecek."

Vali Meral daha sonra sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

