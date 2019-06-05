Ramazan Bayramı kutlanıyor

SİVAS (AA) - Suşehri Kaymakamlığı, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenledi.

Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen programa katılan Suşehri Kaymakam Vekili Çağlar Partal ve ilçe protokolü, daha sonra Suşehri Devlet Hastanesi, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Partal ve beraberindekiler, Aşağı Sarıca köyünde şehit ailesi Rasim Yüce'yi ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma günleri olduğunu söyleyen Partal, "Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, soframızı, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Ramazan Bayramı'nı beraberce geçirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Ramazan Bayramı diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz." diye konuştu.

Programlara, Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu ve kurum amirleri katıldı.



