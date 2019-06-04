Ramazan Bayramı kutlanıyor

ANKARA (AA) - Kızılcahamam ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle bayramlaşma töreni düzenlendi.

Kızılcahamam Belediyesi Adem Özbekler Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Süleyman Acar kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

Başkan Acar, törende yaptığı konuşmada, etkinliğe katılan herkesin bayramını kutladı.

On bir ayın sultanı ramazan ayını geride bıraktıklarını ifade eden Acar, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan ve bin aydan daha değerli bir geceyi kapsayan Ramazan ayını huzur ve mutluluk içerisinde idrak ettik ve bayrama ulaştık" dedi.

Buradaki törenin ardından Kaymakam Yıldı, Başkan Acar ve beraberindekiler İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Huzurevi ve Şehit Polis Memuru Zekeriya Yurdakul'un Babası Hayrettin Yurdakul’u evinde ziyaret ederek bayramını kutladı.











