Ramazan Bayramı kutlanıyor

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Ramazan Bayramı nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kurumları ziyaret etti, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü personeli ile bayramlaştı.

Vali Çakacak ve eşi Kevser Çakacak, Hacı Süleyman Çakır Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerinin ve 0-6 Yaş Çocuk Evi’nde kalan çocukların bayramını kutladı.

Hacı Süleyman Çakır Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleriyle bayramlaşan Vali Çakacak ve eşi huzurevi sakinlerine bayram hediyesi verdi.

Bayramların, insanların birbirini hatırladığı, gönüllerin alındığı takdirde manasına uygun yaşanabileceğini ifade eden Vali Çakacak, sevgi, kardeşlik, birlik ve beraberlik için bayramların mükemmel bir fırsat olduğunu belirtti.

Vali Çakacak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bayramlarımız, kardeşlik bilincimizi yenileme, aramızdaki muhabbet ve dayanışmayı pekiştirme vesilesi, gönül kazanma seferberliğidir. Bayramlar insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği, dargınlıklarını unutulduğu, kardeşçe kucaklaşılan, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği günlerdir."

Vali Çakacak ve eşi Kevser Çakacak, 11 Şubat 2019'da İstanbul Çekmeköy'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Teknisyen Astsubay Başçavuş İlyas Kaya’nın ailesini evlerinde ziyaret etti.

Vali Çakacak, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ile birlikte, İl Jandarma Komutanlığı'nı ve Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, görevi başındaki güvenlik güçlerinin Ramazan Bayramını kutladı.