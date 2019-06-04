Ramazan Bayramı kutlanıyor

ANKARA (AA) – Kahramankazan ilçesinde bayramlaşma töreni düzenlendi.
Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenen programa, İlçe Kaymakamı Engin Aksakal, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, İlçe Emniyet Müdürü Recai Akbay, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Serkan Özkan, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Yapılan toplu bayramlaşmanın ardından İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çakır dua okudu.
Etkinlik, Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un çocuklara bayram harçlığı dağıtmasıyla sona erdi.
Başkan Oğuz, bayramlaşma sonrası ilçedeki şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.