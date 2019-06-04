Ramazan Bayramı kutlanıyor

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bayramların, milleti birbirine en kuvvetli duygularla bağlayan, bereketiyle herkesi kuşatan en anlamlı ve özel günler olduğunu vurgulayan Otyakmaz, "Bu duygu ve düşüncelerle, tüm İslam aleminin, ulusumuzun, şehrimizin, camiamızın, taraftarlarımızın ve spor kamuoyunun Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, gelecek her günün bayram sevinci, huzuru ve mutluluğu ile dolu olmasını diliyorum."