Ramazan Bayramı kutlanıyor

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Belediyede düzenlenen programda, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, vatandaşların bayramını kutladı.

Bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirten Yüksel, şunları kaydetti:

"Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'in sonunda yeni bir bayrama daha kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Allah bu bayramı bizlere hayırlı eylesin. Kardeşliğimiz artsın, sofralarımız bereketlensin. Vatanımız ve milletimiz için canlarını veren şehitlerimizi Allah rahmet eylesin, gazilerimize şifalar versin. Bu duygu ve düşünceler ile Ramazan Bayramı'nızı kutluyorum."