Ramazan Bayramı kutlanıyor

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, vali yardımcıları, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Vali Aktaş, burada yaptığı konuşmada, tüm vatandaşların bayramını kutladı.

Ramazan ayının bir okul ve eğitim olduğunu belirten Aktaş, "Aslında ramazan oruç tutmaktan ibaret bir şey değil. Biz ramazanda paylaşmayı, sabretmeyi öğreniriz. Umarım bu okulu başarıyla tamamlayanlardanızdır. Herkes kendi nefsinin muhasebesini yapsın. Hepinizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum." dedi.

Akbaşoğlu da ramazanın sonuna gelerek bayrama kavuşulduğunu hatırlattı.

Sağlık ve afiyet içinde yeni ramazana ulaşmayı temenni ettiklerini vurgulayan Akbaşoğlu, "Hem şehrimize hem İslam alemine hem de bütün insanlığa Ramazan Bayramı hayırlar ve güzellikler getirsin. Hepinizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Çivitcioğlu ise bayramların birlik ve beraberliğe vesile olmasını temenni ederek, katılanların ve vatandaşların bayramını kutladı.



