Ramazan Bayramı kutlanıyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Kayseri Valiliği tarafından İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'nda düzenlenen bayramlaşma töreninde protokol üyeleri ve vatandaşlar bayramlaştı....