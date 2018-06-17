Ramazan Bayramı kutlanıyor

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından bayramlaşma programına milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda partili katıldı.

Eskişehir'de faaliyet gösteren Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi AŞ (TÜLOMSAŞ) Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinliğe, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı, Emine Nur Günay, milletvekili adayları ile vatandaşlar katıldı.

AK Parti Milletvekili Nabi Avcı, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kritik bir süreçten geçtiğini belirterek, 24 Haziran'da yapılacak olan seçimlerin tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Son zamanlarda muhalefet partilerinin taktik değiştirdiğini anlatan Avcı, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanının önünü kesemeyeceklerini gördüler. Şimdi diyorlar ki, cumhurbaşkanlığı pusulasında Recep Tayyip Erdoğan'a oy verin ona karışmıyoruz ama mecliste onu dengeleyecek karşı bir güç oluşturabilmek için muhalefet partilerine oy verin propagandası yapıyorlar. Bu tam bir tuzaktır. Bu cumhurbaşkanının ayağına bir pranga takın öyle gönderin demektir. Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden beklediği faydaları, etkinliği sağlayabilmesi için cumhurbaşkanının arkasında onunla uyumlu çalışacak, sağlam bir meclis çoğunluğuna ihtiyaç var. Onun için cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a, milletvekilliği seçimlerinde de AK Parti logosunun altına damgayı vurun."

Milletvekili Emine Nur Günay ise 24 Haziran'da yapılacak olan seçimin herkes için çok şey ifade ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın yıllardır dava arkadaşlığını yaptığınız bu yolda, bu seçimde 'Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye' diyerek yola çıktık. Milli iradeye dayalı etkin işleyen bir yönetim, bir hükümet sistemi için mücadele verdik, vermeye devam ediyoruz ve edeceğiz. Reformcu bir anlayış içinde; istikrar, öngörülebilirlik ve belirsizliklerin azalması için elimizi taşın altına koyduk. Hukukun üstünlüğünü temel alan yaklaşım ile herkese eşit mesafede farklılıkların çatışma konusu değil zenginlik olduğunu kabul ederek yüzyıllardır bu topraklar üzerinde yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz."