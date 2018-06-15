Ramazan Bayramı kutlanıyor

ÇANKIRI (AA) - Çankırı, Kastamonu, Çorum, Tokat, Amasya ve Sinop'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, AK Parti Çankırı milletvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu ile Hüseyin Filiz, Belediye Başkanı Hüseyin Boz, vali yardımcıları, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Vali Aktaş, burada yaptığı konuşmada, tüm vatandaşların bayramını kutladı.

Boz da Allah'ın ülkenin birlik ve beraberliğini bozmaması temennisinde bulunarak, önümüzdeki günlerde yapılacak seçimlerin de bayram havasında geçmesi temennisinde bulundu.

- Kastamonu

Kastamonu'da, bayramlaşma töreni düzenledi.

Vali Yaşar Karadeniz, valilikte düzenlenen programda vatandaşlarla bayramlaştı.

Karadeniz, tüm İslam aleminin bayramını kutladı.



Programa AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Kantarcı, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

- Çorum

Çorum'da Ramazan Bayramı dolayısıyla valilik ve belediye tarafından bayramlaşma programı düzenlendi.

Valilik bahçesindeki programa Vali Necmettin Kılıç, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Lütfiye İlksen Ceritoğlu, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Garnizon Komutanı Jandarma Albay Çetin Öcal, Belediye Başkanı Zeki Gül, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Vali Kılıç, burada yaptığı konuşmada, bayramların önemine değinerek, "Bayramın, önemini hatırlattığı güzel değerlerin, bir arada yaşama şuurumuzu güçlendiren hasletlerin sadece bayram günleri ile sınırlı kalmamasını, yılın tüm günlerinde toplumumuzu kuşatmasını diliyorum. Dostluk bağlarının güçlenmesi için büyüklerimizin, yaşlılarımızın, muhtaç, yoksul, kimsesiz ve hasta olan her yaştaki vatandaşlarımızın ziyaret edilerek hatırlanması, onlara yalnız olmadıklarının hissettirilmesi bayramları daha anlamlı kılacak ve manevi duygularımızı güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.

Vali Kılıç ve beraberindekiler, daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastalar, huzurevlerinde yaşlılar ve sevgi evlerindeki çocuklar ile bazı şehit ailelerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.



Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen bayramlaşma programında da Belediye Başkanı Zeki Gül, belediye personeli ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Başkanlık makamındaki programda konuşan Gül, bayramların kucaklaşmaya, kırgınlıkların ve küskünlüklerin sona ermesine vesile olan özel günler olduğunu kaydetti.

- Amasya

Amasya'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.



Belediye binası önünde düzenlenen törende konuşan Vali Osman Varol, 11 ayın sultanı, rahmet ve bereket ayı ramazanı hep beraber idrak ettiklerini ve bayrama kavuştuklarını söyledi.



Bayramların umutların tazelendiği, birlik ve beraberlik duygularının güçlendiği, kırgınlıkların sona erdiği çok özel günler olduğunu ifade eden Varol, "Ben de bayramınızı tebrik ederek, ailelerimiz ve ülkemiz hakkında güzel gelişmelere vesile olmasını temenni ediyorum. Bayramlar aynı zamanda duaların kabul olduğu müstesna anlardır. Allah devletimize ve milletimize güç versin." diye konuştu.



Program, İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu'nun duası ile son buldu.

Törene Belediye Başkanı Cafer Özdemir, protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

- Tokat

Tokat'ta bayramlaşma programı düzenledi.

Vali Ömer Toraman, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, protokol üyeleri, Garnizon Şehitliği, 48. Piyade Alay Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

- Sinop

Sinop'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla valilik tarafından bayramlaşma programı düzenlendi.

Sinop Öğretmenevi bahçesinde gerçekleştirilen programa Vali Köksal Şakalar, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Belediye Başkanı Baki Ergül, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile diğer ilgililer katıldı.

Birbirleriyle bayramlaşan Vali Şakalar ve beraberindekiler, daha sonra huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret ederek bayramlarını kutladı.