Ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı

BURSA (AA) - Bursa, Eskişehir, Yalova, Kütahya, Balıkesir ve Çanakkale'de vatandaşlar, 11 ayın sultanı ramazanın ilk cuma namazını kılmak için camileri doldurdu.

Bursa'da tarihi Ulu Camii'ye gelen çok sayıda vatandaş, yer bulamayınca namazlarını avluda ve cami çevresinde kıldı.

Cuma namazı öncesinde okunan hutbede ramazan ayının faziletlerinden bahsedildi.

- Eskişehir ve Yalova

Eskişehir'de de cuma namazı için camileri dolduran vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu.

Camilerdeki doluluk nedeniyle bazı vatandaşlar, dışarıda namaz kıldı.

Cuma hutbesinde ramazan ayının ve orucun önemine değinildi.

Yalova'da Merkez Camisi'ne gelen büyük küçük her yaştan vatandaş, namaz kılıp dua etti.

Hutbenin ardından Kudüs'ün kurtuluşu ve Filistin halkı için dua edildi.

- Kütahya, Balıkesir ve Çanakkale

Kütahya'da da vatandaşlar, kent merkezindeki tarihi Seyyit Ali Paşa Camisi'ni doldurdu.

Balıkesir'de tarihi Zağnos Paşa Camisi'ne cuma namazı kılmak için gelenler, camide yer bulamayınca avludaki hasırlarda namaz kıldı.

Çanakkale'de de Yalı Camisi ile Necippaşa Camisi'ne gelen çok sayıda vatandaş, burada dua edip namaz kıldı.

Eceabat'taki 57. Alay Camisi'nde ise yoğunluk nedeniyle vatandaşlar ramazan ayının ilk cumasını caminin avlusunda kıldı.



