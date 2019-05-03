Ramazan ayına doğru

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Müftüsü Şahin Yıldırım, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldırım, mesajında, rahmet, bereket ve mağfiret iklimi olan ramazan ayına erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını, Diyanet İşleri Başkanlığının her yıl ramazan ayında bireysel ve toplumsal hayata ışık tutan önemli bir değeri kamuoyunun gündemine taşıdığını dile getirdi.

Belirlenen konu çerçevesinde, ramazan ayı boyunca toplumda bir duyarlılık ve farkındalık oluşmasının hedeflendiğini aktaran Yıldırım, açıklamasında şu bilgilere yer verdi:

"Bu bağlamda bu yılın ramazan teması 'Ramazan ve İnfak' olarak belirlenmiştir. İnsanın, yüce Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla ortaya koyduğu her türlü iyilik, fedakarlık ve harcamalar infak olarak isimlendirilir. Bu açıdan infak, farz olan zekatı ve gönüllü olarak yapılan her türlü hayrı içeren geniş bir kavramdır. Pek çok ayet ve hadiste ihsan ve cömertlikle beraber infak ilahi bir sıfat ve peygamberlerin sahip oldukları erdemlerden biri olarak gösterilmiş, cimrilik ve mal hırsı kötülenmiştir. İnfakın isteyerek ve seve seve yapılması, karşılığında herhangi bir menfaat beklentisine girilmemesi önem arz etmektedir. Zira infakta önemli olan gönülden yapılmasıdır. Ramazanın bu manevi ikliminde toplumsal yapımızı, kardeşliğimizi ve toplumsal dayanışmamızı güçlendirici çalışmaların hayata geçirilmesine ve bu yönde toplumsal bir farkındalık oluşturulmasına katkıda bulunacaktır. Çünkü ramazan, dayanışmanın ve kardeşliğin daha da olgunlaştırılabilmesi için Müslümanlara ikram edilmiş bir bereket mevsimidir."