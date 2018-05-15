Ramazan ayına doğru

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Günay, mesajında, ramazan ayının Müslümanlar için en özel dönem olduğunu ifade ederek, paylaşmanın, yardımlaşmanın doruk yaptığı, coşku, sevgi, muhabbet ikliminin oluştuğu, birlik ve beraberlik ruhunun canlandığı kutsal bir dönem olduğunu vurguladı.

Ramazanın ayının arınmanın, temizlenmenin, yeni başlangıçların ve fırsatların da dönemi olduğuna aktaran Günay, şunları kaydetti:

"Bu mübarek ayın arefesinde coğrafyamızda yaşanan başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere, bölgemizde ve dünyanın her yerinde yıllardır vatanlarında mağdur edilen tüm Müslüman kardeşlerimizle bu mübarek aya içimiz buruk giriyoruz. Ancak ramazan aynı zamanda sabır ayı olarak da bilinmektedir. Sabredeceğiz ama tüm mazlumlar için mücadelemize de devam edeceğiz. Allah doğrularla beraberdir. Barış ve huzurun zıddını yaşayan toplumları anlayarak, yardım ederken, vatan topraklarımızda birlik ve beraberlik içinde istikrar ve istikbalimize de sahip çıkmalıyız. Ramazan ayının evlerde, sofralarda, gönüllerde dostlarla buluşulacak paylaşımlara fırsat olmasını, manevi iklimi ile bereketinin katlanmasına ve güzellikleri ile bayrama ulaşmayı temenni ediyorum."