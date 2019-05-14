KARAMAN (AA) - Karaman’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan öğrenciler "Ramazan Ayı Gönül Bağı" etkinlikleri kapsamında hazırladıkları ramazan paketlerini, maddi durumu iyi olmayan ailelere ulaştırdı.

Kız ve erkek yurtlarında kalan gönüllü gençlerin katıldığı etkinlikte, ilk olarak daha önceden hazırlanan ramazan paketleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Etkinliğe şehit ailesi ziyareti ile devam eden gönüllü gençler, Şehit Jandarma Üstçavuş Adem Bayat'ın ailesini ziyaret etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliklerin ramazan boyunca devam edeceğini belirterek, "Rahmet ve bereket ayı ramazanın manevi ikliminde, gönüllü gençlerimizin de katılımı ile etkinliklerimiz devam ediyor. Bolluk ve bereket ayı ramazanda gönüllü gençlerimizle daha çok kapıyı çalarak, daha çok vatandaşın gönlüne dokunmaya çalışacağız." diye konuştu.



