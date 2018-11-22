Rahmi M. Koç Bilim Madalyası, Metin Sitti'ye verildi

İSTANBUL (AA) - Bu yıl üçüncü kez takdim edilen Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası'nın sahibi, Prof. Dr. Metin Sitti oldu.

Koç Üniversitesi tarafından, evrensel bilgi birikimine katkıda bulunan başarılı ve öncü bilim insanlarını ödüllendirmek, bilimin gelişmesini teşvik etmek amacıyla başlatılan "Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası" kapsamında, Rahmi Koç Müzesi'nde ödül töreni düzenlendi.

Bu yılki ödüle, mikro ve nano biyomedikal robotik teknolojilerine öncü ve üstün katkıları dolayısıyla Almanya'daki Max Planck Topluluğu'nun tek Türk üyesi, Carnegie Mellon Üniversitesi'nde seçkin profesör ve Stuttgart Üniversitesi'nde onursal profesör unvanlarına sahip Prof. Dr. Metin Sitti layık görüldü.

Ödülünü Koç Holding ve Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Şeref Başkanı Rahmi M. Koç'un elinden alan Prof. Dr. Sitti, Türkiye'de bilimin daha iyi koşullarda yapılmasını, başarılı çalışmaların desteklenmesini misyon olarak benimsediğini ifade etti.

Japonya'da Tokyo Üniversitesi'ne ilk gittiğinde akıllı robotlar üzerine çalıştığını anlatan Sitti, şunları kaydetti:

"Orada beni küçük robotlarla çalışmaya yönelttiler. Akıllı robotlar güzel bir konuydu ama küçük robotlar daha da meydan okuyucu olarak dikkati çekiyordu. O zamanlar nano robotlar yoktu. Bugün geldiğim noktada kariyerimde yeni hedefim tıbbi robotlar. Bence küçük robotların hem bilimsel hem de toplumsal açıdan en önemli uygulaması tıp alanında olacak. Hala insan içinde ulaşamadığımız noktalar var. İnsanı içeriden izleyecek, henüz insan hasta olmadan bunu dışarıya bildirebilecek robotlar yapmak benim en büyük hayallerimden birisi. Bunun dışında da doğadan esinlenen küçük robotlar üzerinde hala çalışıyoruz."









- "Bilginin saniyeler içinde dünyanın öbür ucuna eriştiği bir çağda yaşıyoruz"





Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, törende yaptığı konuşmada, Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası'nın üçüncüsünü, dünyaca ünlü bir bilim insanına vermekten büyük gurur duyduklarını dile getirdi.

Koç Üniversitesi'nin kuruluş fikrinin Koç Holding'in kurucusu merhum Vehbi Koç tarafından ortaya atıldığını hatırlatan Koç, "Üniversitemizin kuruluşunun üzerinden çeyrek asır geçti. Bu geçen 25 yıl zarfında Koç Üniversitesi çok büyük başarılar elde etti ve birçok ilki gerçekleştirdi. Başarılarda en büyük pay sahibi olan, kurulduğu günden bu yana Koç Üniversitesi’ni dünyanın önde gelen akademik kuruluşları arasına katmak için imkanlarını seferber eden Sayın Rahmi Koç'a huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Ömer Koç, bilimin güçlü bir yol gösterici olarak, sadece bugünü değil geçmiş ve geleceği de görmeyi sağladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bilginin saniyeler içinde dünyanın öbür ucuna eriştiği bir çağda yaşıyoruz. Bazı amansız hastalıkların tedavisi için sürdürülen araştırma sonuçlarının ya da binlerce yıl önce hüküm sürmüş bir uygarlıkla ilgili bulgunun birkaç saniye içinde binlerce kilometre ötedeki insanlara ulaşmasının ne muazzam bir ilerleme olduğu hepimizin malumu. Bu nedenledir ki dünyanın herhangi bir yerindeki bilimsel çalışmalarla elde edilen bilgi ve teknolojik gelişmenin herkese ışık tuttuğundan bahsedebiliriz. Bizlere düşen, insanlık için bu denli önemli bilgiyi üreten, bunun için yılmadan çalışan tüm bilim insanlarına hak ettikleri desteği vermek ve aynı zamanda onların kıymetini bilip takdir etmektir.

Bu yılki Koç Üniversitesi Rahmi Koç Bilim Madalyası'nı, büyük bir gururla fen, mühendislik ve tip bilimleri alanında yaptığı çalışmalarla gelişmiş, müreffeh ve aydınlık bir dünyanın oluşumuna önemli katkılarda bulunan genç bir bilim insanımıza takdim ediyoruz. Tüm dünyada bilinen ve diğer araştırmacılara ilham veren çalışmaları nedeniyle kendisini tebrik ediyor, bundan sonra da büyük başarılarla adından söz ettireceğine inanıyorum."





- "Bilim yolunda ilerlemeye devam edeceğiz"





Törende konuşan Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan da üçüncüsü verilen madalyanın, bu yıl fen, mühendislik ve tıp alanlarında Türkiye'nin yetiştirdiği, evrensel bilgi birikimine üst düzeyde katkıda bulunmuş, 50 yaşını aşmamış bir bilim insanına takdim edildiğini söyledi.

Gelecek 10-20 yıl içinde insanlığı ve toplumları en çok etkileyecek yeni buluşların çoğunun disiplinlerin örtüştüğü yerlerden çıkacağını aktaran İnan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Neredeyse her gün yeni bir disiplin doğuyor, eski disiplinler ise beklenmedik iş birlikleriyle yeniden hayat buluyor. Biz de Koç Üniversitesi olarak disiplinlerarası çalışmayı, iş birliğini, çeşitliliği, hiyerarşiden ve katı normlardan uzaklaşmayı önceliklendiren yaklaşımımızla bundan sonraki 25 yılda da bilimin yolunda ilerleyerek ülkemize ve insanlığa dönüştürücü etkisi olan katkılar yapmaya devam edeceğiz. Bu senenin madalya sahibi bilim insanı da fen ve mühendislik bilimleri ve teknoloji örtüşmelerinde insan sağlığının iyileştirilmesinde çığır açan çalışmalar yapan bir isim. Daha önce de birçok önemli ödüle layık görülmüş Sayın Metin Sitti’yi en içten duygularımla tebrik ediyor, bundan sonra da büyük bir verimlilikle sürdüreceği başarılı çalışmalarının her zaman takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum."