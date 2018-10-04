Raftingciler, Başkan Öztürk'ü ziyaret etti

KAYSERİ (AA) - Yahyalı Belediyesi Bayan Rafting Takımı, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ü ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Van'ın Çatak ilçesinde düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası'nda üçüncü olan Yahyalı Belediyesi Bayan Rafting Takımı, Öztürk'ü ziyaret ederek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Yahyalı'nın hem eğitimde hem de sporda başarılı bir ilçe olduğunu belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Van'ın Çatak ilçesinde düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası'nda üçüncülük kupasını bize getiren sporcularımıza, canı gönülden teşekkür ediyorum. Hem okuyor, hem de rafting takımımızda spor yapıyorsunuz. Bu konuda gösterdiğiniz çabayı tebrik ediyorum. Yahyalı, hem eğitimde hem de sportif faaliyetlerde oldukça başarılı bir ilçe. Yahyalı'nın, Kapuzbaşı'nın, Zamantı Irmağı'nın tanıtımında takımımızın ciddi katkıları oluyor. Yeni kurulan bir takım olmanıza güzel sonuçlar getirmeniz, bizi mutlu ediyor."