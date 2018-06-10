Rafsancani'nin danışmanından 'şüpheli ölüm' iddiası

İSTANBUL (AA) - İran'ın eski Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani'nin danışmanı Gulamali Recayi, Ensafnews haber sitesine yaptığı açıklamada, eski Cumhurbaşkanı Rafsancani'nin ölümüyle ilgili konuştu.

Danışman Recayi, "Ben polis veya istihbaratçı değilim. Ama tek bildiğim, bu ölümde bir şey olduğu. Olan şey de kalp krizi veya tabii bir ölüm değildi." ifadelerini kullandı.

Rafsancani'nin ölümüyle ilgili bazı belirsizliklerin bulunduğunu, bunların on yıllar sonra ortaya çıkacağını öne süren Recayi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rafsancani'nin hanımına (İffet Meraşi), ölümünden 10 gün önce bazı kimselerin isimlerini sayarak 'Bunlar beni öldürmek istiyorlar' dediği herkes tarafından biliniyor."

İddialarına devam eden Recayi, Rafsancani'nin kızı Fatma Haşimi'nin de benzer bir bilgiyi kendisiyle paylaştığını dile getirdi. Recayi, "Haşimi, yanına motosikletli birinin yaklaştığını, 'Babanıza söyleyin, onu vurmak istiyorlar" deyip uzaklaştığını bana iletti." dedi.

Şüpheli ölümün ardından gelen iddialar

Rafsancani'nin diğer kızı Faize Haşimi, aralık ayında yaptığı açıklamada, babasının cesedinde normalin 10 kat üzerinde radyasyon tespit edildiğini ifade etmiş, kızı Fatma Haşimi nisan ayındaki demecinde, babasının ölümüyle ilgili kendilerine yeterli bilginin verilmemesinden şikayet etmişti.

İran'da Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Başkanlığını yürüten ve 1989-1997 yılları arasında iki dönem cumhurbaşkanlığı yapan Rafsancani, 8 Ocak 2017'de hayatını kaybetmişti.

Kardeşi Muhammed Haşimi Rafsancani, bir gün sonra İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ağabeyinin ölümünün "kalp durması" nedeniyle gerçekleştiğini söylemişti. Yine aynı gün Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Muhammed Agacani, düzenlediği basın toplantısında Rafsancani'nin sağlıklı bir bünyeye sahip olduğunu fakat bununla beraber kalp rahatsızlığı riskinin de bulunduğunu ifade etmiş, ilk belirlemelere göre ölüm nedenini "kalp krizi" olarak açıklamıştı.

Muhabir: Narges Rezai, Mustafa Melih Ahıshalı