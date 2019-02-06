Radyasyonu emen seramik

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - Decovita Seramik Kurucu Ortağı Selman Öztürk, nadir toprak elementlerini porselen seramik üretiminde kullanarak önemli bir inovasyonu sektöre kazandırdıklarını belirterek, "Decovita olarak piyasaya sunduğumuz yeni ürün Quantum, ortamdaki elektromanyetik radyasyonu emiyor ve bakterileri bünyesinde tutmuyor." dedi.

Öztürk, İstanbul-Seramik Banyo Mutfak Fuarı'nda (UNICERA) AA muhabirine şirketinin yenilikçi ürünleri ve finansal bilgileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Decovita'nın yerli üretime başlamasının ardından 3 yıl içinde önemli bir marka değerine ulaştığını belirten Öztürk, bunda, üretim süreçlerini müşteri taleplerine göre esnek yapıda kurgulamalarının büyük etkisi olduğunu söyledi.

Porselen seramik adı verilen üst segment ürünlerin üretimini yaptıklarını anlatan Öztürk, 2018'de ürettikleri ürünlerin tamamını sattıklarını belirtti.





- "Ülkenin potansiyeline güveniyoruz"





Geçen yıl toplam satışlarının yüzde 35'ini ihracatın oluşturduğunu ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Decovita 2018'de 120 milyon TL ciro yaptı. Bunun yaklaşık yüzde 35'i ihracat, geri kalanı iç pazardı. Fakat geldiğimiz noktada bu kurlardaki yükselişle, esasında bizim ihracata daha fazla yönelmemiz gerektiği ortaya çıktı. Bizim hedefimiz 2019 içerisinde satışlarımızın yüzde 75'ini ihracatın oluşturması. Bu esasında bir hedef olmanın ötesinde kurgulanmış bir plan.

Ciro hedefimiz 2019 için 250 milyon TL. Ciroyu 130 milyon TL'den 250 milyon TL'ye çıkaracağız. Çünkü kapasite artırımı yaptık . Tam kurların dalgalandığı ağustostan önce biz temmuz ayında kapasitemizi 2,5 katına çıkarmak için çalışmalara başlamıştık. Durmadık, biz ülkeye ve ülkenin potansiyeline güveniyoruz. Türkiye'nin ithal eden bir ülke değil de ihracat yapan bir ülke olması gerektiğini düşündüğümüz için zaten biz bu yatırımı yapmış olduk."





- "Üç yıl gibi kısa bir sürede önemli noktaya ulaştık"





Öztürk, kamuoyunda üretimde enerji giderlerinin Türkiye'de çok yüksek olduğu yönünde yanlış bir algını bulunduğunu ifade ederek, Türkiye'de enerji fiyatlarının Decovita'nın rakiplerinin ülkeleri olan İtalya, İspanya, Hindistan ve Çin'dekinin yarısı kadar olduğunu belirtti.

Öztürk, "Mevcut şartlarda Türkiye'de enerji fiyatı daha ucuz ve üstelik şu anki şartlarda iş gücü Çin'den bile daha ucuz." değerlendirmesini yaptı.

Decovita'nın 2 bin 500'den fazla tasarımıyla müşteriye hizmet odaklı yaklaşımı benimsediğini anlatan Öztürk, "Hizmet odaklı ve esnek çalıştığımız için 3 yıl gibi kısa bir sürede önemli bir noktaya ulaştık." dedi.





- Hedef 90 ülkeye ihracat





İhracat yaptıkları kimi müşterilerin Decovita'nın ürünlerini beğenmesine karşın fiyatlarını ucuz bularak sorguladığını aktaran Öztürk, şöyle konuştu:

"Müşteri firmanın istediği değişiklikleri hemen 3 gün içerisinde yapabiliyoruz. Müşteri odaklılığımız zaten bizim en önemli gücümüz. Ancak bir sorunumuz var. Örneğin bugün Rusya'dan bir müşteri geldi, hem İtalyan firmalarının distribütörü hem bizim distribütörümüz. Rusya firması bir İtalyan seramiğine bakıyor, bir bizim ürüne bakıyor. Diyor ki; 'Decovita ürünü daha iyi. Fakat niye ucuz?' Bu sefer müşteri problem aramaya başlıyor. Dış pazarlarda 'pahalı olan kalitelidir' gibi bir algı var. Tabii bizim ve Türkiye'nin seramik fiyatlarının bir kabul edilebilirliği var dünyada. Metrekare fiyatına göre pahalılıkta İtalya 1'incidir, birim fiyatı 14,5 avroyla. Ondan sonra İspanya ve Türkiye gelir ondan sonra, metrekare fiyatı 6,5 avrodur. Bizim Decovita olarak birim fiyatımız ortalama 10 avrolara yakındır."

Öztürk, şu anda 50 ülkeye ihracat yaptıklarını belirterek, yılın sonunda 90 ülkeye ihracat yapmayı hedeflediklerini söyledi.





- "Quantum hastane bakterileriyle mücadelede devrim niteliğinde bir ürün"





Öztürk, Decovita olarak Quantum isimli dünyada ilk olarak gösterebilecekleri yeni bir ürün geliştirdikleri bilgisini vererek, bu ürünün kullanıldığı yerlerde yaşayanların sağlığını gözettiğini söyledi.

Öztürk Quantum'a ilişkin şunları kaydetti:

"30 kişilik bir Ar-Ge ekibimiz var. Fabrikadaki 300 çalışanın 30'u Ar-Ge'de çalışmalar yapıyor. Ar-Ge departmanımızın geliştirdiği Quantum'da nadir toprak elementlerini kullanıyoruz. Nadir toprak elementleri cep telefonu yapımında, LCD yapımında, uydu yapımında ve optiklerde kullanılır. Bu nadir toprak elementleri Çin'de ve Japonya'da üretilir. Zaman zaman dünyada elektronik devleri bu nedenle Çin ve Japonya'ya karşı sesini yükseltmeye başlar. Bu nadir elementler zor bulunur dünyada. O olmadan cep telefonunu yapamıyorsunuz. Bunlar 35 tanedir. Biz Quantum'da 9 tane nadir toprak elementi kullandık."





- "Nadir toprak elementleri sayesinde anti-bakteriyeldir"





"Decovita olarak piyasaya sunduğumuz yeni ürün Quantum, ortamdaki elektromanyetik radyasyonu emiyor ve bakterileri bünyesinde tutmuyor." diyen Öztürk, şöyle devam etti:

"Decovita Quantum uzak kızılötesi ışınlarını (Far Infrared Rays-FIR) yayıyor. Bu ışınlar bedeni canlandıran, iyileştiren, tazeleyen ışınlar. Bu ışınların sağlığa faydalı olduğu dünyada kanıtlanmış. Bunlar bazı hastalıkları tedavide kullanılıyor. Yeni ürünümüz Quantum bünyesinde bulunan nadir toprak elementleri sayesinde anti-bakteriyeldir. Ürünün bulunduğu yerlerde mikrop ve bakteriler üreyemiyor.

Quantum, özellikle hastane mikrop ve bakterileriyle mücadelede devrim niteliğinde bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Yeni ürünümüzün okullar, spor salonları ve diğer kullanım alanlarında öne çıkacaktır."