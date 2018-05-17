Quick Sigorta’ya Amerika’dan 3 ödül

İSTANBUL (AA) - Quick Sigorta her yıl düzenlenen ve Amerika Pazarlama ve İletişim Profesyonelleri Derneği’nin desteklediği "Hermes Creative Awards" yarışmasında 3 ödül birden aldı.

Quick Sigorta açıklamasına göre, şirket, Amerika Pazarlama ve İletişim Profesyonelleri Derneği’nin desteklediği ve pazarlama ve iletişim alanında başarılı projeleri ödüllendiren "Hermes Creative Awards" yarışmasında, 1 Platin, 2 Gold ödül aldı.



Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, ödüllere ilişkin değerlendirmesinde, "Pazarlama ve iletişim ilk yılda ağırlık verdiğimiz, farklılık yaratığımız alanlardan biri idi. Sigortalılarımızdan, acentelerimizden, iş ortaklarımızdan son derece olumlu tepkiler alıyorduk. Bu ödüller ile çalışmalarımızın uluslararası ölçekte beğenildiğini görüyoruz. Özellikle online satış sayfamızın aldığı 'Sigorta Satışında En İyi Müşteri Deneyimi' ödülü bizim için çok önemli. Bu alanda büyük ödülü aldık. Aslında bu ilk katıldığımız yarışma idi ve bunun devamı gelecek." ifadelerini kullandı.





- "Gelecek yıl daha fazla ödül ile karşınıza çıkacağız"





Quick Sigorta, Pazarlama ve İletişim’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. İsmail Kızılbay ise sigorta sektöründe farklı bir iletişim tarzı oluşturduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sürekli tekrarlanan aynı mesajlar, bir mesaj olmaktan çıkar, bir etki yaratmaz, sizi bir yere götürmez. Bu anlamda alışılmışın dışında bir iletişim planı uyguladık. Daha anlaşılır, hedeflediği kitle ile aynı dili konuşan, sempati ve merak uyandıran bir üslup tercih ettik. Bu yaklaşımı belki de en çok online satış sayfamızda dikkate aldık ve Platin ödül oradan geldi.

Üniversite öğrencilerine, müşterilerimize ve acentelerimize dağıttığımız bez çantalar ise Gold ödül aldı. Üniversitelerde uyguladığımız, 'Teoriden pratiğe atlayış serbest' isimli sosyal sorumluluk projemiz ise, 'Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi' dalında Gold ödül aldı. Aslında bu düzeyde ödül alacak en az 4-5 çalışmamız daha vardı ancak yoğunluktan başvurularını yapamadık. Gelecek yıl daha fazla ödül ile karşınıza çıkacağız." dedi.





- "Hayal ettiğimiz noktada değiliz"





Quick Sigorta, Dijital Kanallardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Pınar Güzey de online satış sayfasının sürekli olarak yenilendiğini, sürekli olarak iyileştirmeler yapıldığını aktardı.

Güzey, "Online satış kanalımızın, 'Sigorta Satışında En İyi Müşteri Deneyim' dalında büyük ödül alması bizleri çok mutlu etti. Teknolojiyi de en iyi şekilde kullanarak tüm dijital kanallarımızdan en iyi müşteri deneyimini sağlamak için sürekli çalışıyoruz ve iyileştirmeler yapıyoruz. En önem verdiğimiz konuda, çalışmalarımızın böylesi bir ödül ile karşılık bulması harika. Halen istediğimiz ve hayal ettiğimiz noktada değiliz ve çalışmaya devam ediyoruz. Sitemizin bu alanda referans olacak düzeyde olması bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.