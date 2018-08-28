Quick Sigorta'nın ana sponsorluğundaki

İSTANBUL (AA) - Quick Sigorta'nın ana sponsorluğunu yaptığı, sokak hayvanlarıyla çocukların iletişimini anlatan "Müsaadenizle Büyükler" filmi, aralık ayında gösterime girecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yönetmenliğini Talip Karamahmutoğlu'nun yaptığı filmde, Emre Altuğ, Duygu Paracıkoğlu, Ümit Çırak, Eriş Akman, Serap Ağalar, ses sanatçısı Çağatay Akman, Hakan Eksen, Ayhan Eroğlu ve çocuk yıldız oyunculardan Enes Göçmen ve Efe Koçyiğit gibi birçok isim rol alıyor.

Çekimleri İstanbul Zekeriyaköy'de yapılan "Müsaadenizle Büyükler" filmi, çocukların birey olduğuna dikkati çekiyor. Sokak hayvanları ile çocukların iletişimini anlatan film, aynı zamanda sosyal mesajlar da veriyor.

Avrasya Medya Prodüksiyon tarafından hayata geçirilen projeyle ilgili açıklamada görüşlerine yer verilen Yapımcı Halit Ziya Alptekin, çekimlerin zorlu olduğu kadar keyifli geçtiğini belirterek, "Sinema filmimizde, anne ve babaların çocuklarını birey olarak görmesi gerektiğini anlatmak hedeflenmiştir. Bu film, sokak köpeklerine yardımcı olan çocukların hem sorumluluk duygusunu hem de merhamet ve adalet duygusunu geliştirici nitelik taşımaktadır. Filmin izleyiciler tarafından büyük ilgi görmesini bekliyoruz. Filmimizin ana sponsoru olan Quick Sigorta ve tüm ekibine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Quick Sigorta Üst Yöneticisi (CEO) Levent Uluçeçen ise ilk defa bir filmin sponsorluğunu gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Özellikle çocukların ve hayvan dostlarımızın konunun merkezinde olması ilgimizi çekti. Kültür sanat faaliyetlerine her zaman destek vermeye çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar da şunları kaydetti:

"Filmin konusu, oyuncu kadrosu ve yönetim ekibinin konuya yaklaşımını çok beğendik. Çekimlerin bir bölümünü izleyerek onlarla aynı heyecanı paylaştık. Film özellikle çocukların çok hoşuna gidecek. Böylesi güzel bir projeye katkıda bulunduğumuz için çok mutluyuz. Filmle ilgili farklı etkinliklerimiz olacak. Konuyla ilgili gelişmeleri sosyal medya kanallarımızdan takip edebilirsiniz."