Quick Sigorta'dan reel sektöre destek

İSTANBUL (AA) - Quick Sigorta, banka teminat mektubu yerine geçecek ve reel sektörün teminat ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol üstlenecek kefalet sigortası uygulamasını başlattı.

Quick Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, Quick Sigorta, Türkiye’de ilk defa kamu ihalelerinde kullanılmak üzere geçici kefalet senetlerini düzenlemeye başlamıştı.

Firmalar açısından kredi limitlerinin daha da önem kazandığı bugünlerde Quick Sigorta tarafından pazara sunulan kefalet sigortası ve ona bağlı kefalet senetleri, özel sektörün teminat ihtiyacının karşılanmasında yeni ve ek bir kapasite oluşturdu. Bu şekilde, bankalarca halihazırda teminat ihtiyacı için kullandırılan kredi limitlerinin reel sektör tarafından başka alanlarda kullanımının önü açılmış ve teminat ihtiyaçlarının karşılanması için alternatif ürün sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, bir süredir pilot uygulama olarak başlattıkları, özellikle kamu ihale süreçlerinde özel sektörün teminat ihtiyaçlarını karşılayabilmek, mevcut durumda bankalar tarafından düzenlenen teminat mektuplarına tahsis edilen kredi limitlerinin ihtiyaç duyulan esas alanlarda kullanılmasının önünü açabilmek ve reel sektörün elini rahatlatmak adına özel sektöre önemli bir enstrüman kazandırma çalışmalarını hızlandırdıklarını bildirdi.

Yaşar, "Türkiye’de bir ilk olarak firmalar, ihalelere katılırken teminat mektubu yerine Quick Sigorta Kefalet Sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerini sunabiliyorlar." ifadesini kullandı.

Kefalet sigortası konusunda oldukça yoğun talep aldıklarını belirten Yaşar, ekip arkadaşlarının yaklaşık 6 aydır söz konusu ürün üzerinde piyasa çalışmalarını sürdürdüğünü, dar alanda sürdürdükleri bu çalışmaların şimdiden iş dünyasında oldukça ilgi çektiğini ve önemli bir ihtiyacı karşıladığını aktardı.

Yaşar, yoğun talep gören ürünle ilgili bilgi almak isteyen kişilerin kefalet@quicksigorta.com adresine mail atabileceğini aktararak, gümrük komisyoncularının ihtiyaçlarını karşılamak üzere de mevzuat düzenleyiciler nezdinde girişimler başlattıklarını bildirdi.

Quick Sigorta Üst Yöneticisi (CEO) Levent Uluçeçen de bankalar tarafından sağlanan gayri nakdi kredilerin yüzde 75'ini teminat mektuplarının oluşturduğunu, teminat mektuplarının ise yüzde 100'ünün bankalar tarafından sağlandığını, Amerika’da tamamının sigorta şirketlerince karşılandığını, bu oranın Asya Pasifik'te yüzde 50, Avrupa’da da yüzde 25 olduğunu aktardı.

Faaliyete başladıkları andan itibaren Türkiye'nin ve ekonomik sistemin ihtiyaçlarını dikkate aldıklarını ve taleplere karşılık arz sağladıklarını belirten Uluçeçen, sektörde ilkleri gerçekleştirmekten dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

Uluçeçen, "Arkadaşlarımız birçok alanda ihtiyaçları karşılayabilecek, eksikliği hissedilen ürünler üzerinde çalışıyor. Yeni bir şirket olarak gerek marka bilinirliğimiz gerekse ürettiğimiz poliçe rakamlarından son derece memnunum." ifadelerini kullandı.



