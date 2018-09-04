İSTANBUL (AA) - Quick Sigorta sponsorluğunda İntercity Gold Cup'ta yarışan Barkın Pınar, 7 ayaklı yarışmada 3. yarış sonunda 4. sıraya yerleşti.

Quick Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, Corporent Genel Müdürü Barkın Pınar'ın kullandığı Renault Megane Cup araca 2018 sezonu için sponsor olan Quick Sigorta, yarış pistlerinde de başarılarını sürdürüyor.

İntercity Gold Cup 2018 yarışmaları, F-1 yarış pistinde yapılıyor. 25 aracın yarıştığı kupada 3. ayak sonunda Barkın Pınar genel klasmanda 4. sıraya yerleşti. Yarışmalara iyi bir başlangıç yapan Pınar, 6 Mayıs'ta yapılan yarışmada yoğun yağışın da etkisiyle küçük bir kaza geçirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Barkın Pınar, sezonu ilk üç içinde tamamlamak istediğini belirterek, "Kaza yaptığım yarışmada 13. oldum. Oysa ilk yarışmada iyi bir performans gösterip 2. olmuştum. Bundan sonraki yarışlarda daha üst sıralara tırmanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Quick Sigorta Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Yaşar, otomobil sporları alanında farklı sponsorluklar planladıklarını belirterek, "İntercity Gold Cup yarışlarında sponsor olduğumuz Barkın Pınar iş dünyasından tanıdığımız başarılı bir isim. Aynı başarıyı pistlerde göstereceğini biliyoruz. Şu ana kadar iyi bir yarış çıkarttı kendisi." yorumunu yaptı.

