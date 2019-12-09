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QNB Finansbank'tan yeni yıla özel ihtiyaç kredisi
- Bankanın, tüketicilerin ihtiyaçlarına yönelik, yeni yıla özel sunduğu ihtiyaç kredisinin taksit ödemeleri 3 aya kadar ertelenebiliyor
Genel 09.12.2019, 13:23
İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank, tüketicilerin ihtiyaçlarına yönelik, yeni yıla özel günde 15 TL'den başlayan taksitlerle 15 bin TL ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor.
QNB Finansbank müşterisi olmayan kullanıcılar da T.C. kimlik numaralarını 5030’a SMS atarak, "https://www.qnbfinansbank.com/bireysel-ihtiyac-kredisi" linki üzerinden veya QNB Finansbank şubelerini ziyaret ederek başvurabiliyorlar.
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