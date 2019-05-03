QNB Finansbank'tan KOBİ'lere

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank, KOBİ’lerin finansman sorunlarına çözüm sağlamak ve kredi taleplerinde teminat alternatifi sunmak adına hayata geçirdiği "e-Fatura Teminatlı" kredi ürününü tanıttı.

QNB Finansbank'ın KOBİ’lerin finansman sorunlarına çözüm sunmak ve kredi taleplerinde teminat alternatifi sağlamak adına hayata geçirdiği "e-Fatura Teminatlı Kredi" ürünün tanıtımına ilişkin bankanın genel merkezinde basın toplantısı gerçekleştirildi.

QNB Finansbank Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ömür Tan, toplantıda yaptığı konuşmada, e-dönüşüm uygulamaları ile artık çek, senet gibi ödeme ve teminat olarak kullanılan araçların yerini bunun dijital bir ikamesi olan ve 100 bin firmanın aktif olarak kullandığı e-faturaya bıraktığını dile getirdi.

Bu kapsamda yeni bir ürün sunduklarını belirten Tan, "Biz de 2013 yılından bu yana mükellefiyet olarak ticari hayatımızın içinde olan e-faturayı, e-Fatura Teminatlı Kredi ürünü ile bankacılığa entegre ederek finansman hayatımızda yeni bir dönem başlattık. e-Fatura Teminatlı Kredi, hem dijitalleşmenin bankacılıkla entegrasyonunun en güzel örneklerinden biri hem de KOBİ’lerin ticari alacaklarını teminat olarak kullanarak ihtiyaç duydukları finansmana ulaşmaları için en temel ürün olacak." dedi.

KOBİ'lere özel söz konusu ürünü ilk kez sunan banka olduklarına dikkati çeken Tan, "Bugün, kendi sistemine ve yazılımına sahip e-faturayı hali hazırda bir ödeme ve tahsilat aracı olarak nakit akışına konu edebilen, e-faturayı teminata alarak kredi kullandırabilen ilk banka konumundayız. Bu tecrübemizi kullanarak piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda tasarladığımız alternatif bir teminat fırsatı sunuyoruz." diye konuştu.

Tan, finansmana ulaşmak için teminat ihtiyacının daha da arttığı günümüz şartlarında, KOBİ’lerin günlük faaliyet döngüleri içinde nakit ihtiyaçlarına yeni bir çözüm oluşturmak ve ekonomiyi hep beraber canlandırmak için, Türkiye ekonomisinin "temel taşı" olan kurumsal firmaların desteğine ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.



- "Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz"

QNB Finansbank Bireysel Bankacılık ve KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Erkin Aydın ise "QNB Finansbank olarak bankacılık sektöründe yeni teminat alternatifi sunarak KOBİ’lere finansman imkanı sağlıyoruz. Bu ürün, e-fatura sayesinde, firmaların alacaklarını temlik alarak finansman imkanı sağlayan bir kredi ürünüdür. İştirakimiz QNB eFinans aracılığıyla, mal sattıkları ve alacaklı oldukları firmalara kestikleri e-faturaları QNB Finansbank’a temlik ederek firmalar nakit ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilirler." diye konuştu.

Aydın, e-uygulamalar alanındaki öncü bankalardan biri olarak, diğer bankalardan ayrışan bir ürün sunduklarını dile getirdi.

E-faturanın giderek daha fazla işletmenin hayatına gireceğinden yola çıkarak geliştirdikleri hizmetlerle KOBİ’lerimizin yanında olmayı hedeflediklerini dile getiren Aydın, "e-Fatura Teminatlı Kredi ürünü ile KOBİ’lerin nakit ihtiyacına cevap veriyoruz. KOBİ’lerimizin finansman ihtiyaçlarına destek olarak onların işlerini büyütmelerini böylece Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bunun yanısıra, bankacılık sektöründe her alanda öncülüğümüzü devam ettirerek pratik ve rekabetçi ürünler sunmaya ve KOBİ’lerimizin yanında olarak ekonomimize katkı sağlamayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Hem bireysel hem ticari tarafta kredi talebinin artmakta olduğunu görüyoruz"

Aydın, yılın ikinci yarısına doğru faizlerde azalış yönünde beklenti olduğunu kaydetti.

Özellikle seçime doğru yatırımların bir miktar ertelenmesi ve buna bağlı olarak da kredi talebinin ertelenmesi kaynaklı olarak kredi temposunun ilk 3 ayda bir miktar yavaşladığını ancak daha sonra canlandığını belirten Aydın, "Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) burada olumlu bir desteği oldu, bunun sayesinde kredi temposu bir miktar düzeldi. Ama 13 haftalık ortalama kredi büyüme rasyosuna baktığımızda dipten dönüldüğünü ve büyüme eğilimine girdiğini görüyoruz piyasadaki kredilerin. Burada da olumlu sinyaller var diyebilirim. Hem bireysel hem ticari tarafta kredi talebinin artmakta olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.







- "Banka ve fintech şirketi işbirliğinin en güzel örneklerinden biri"

QNB eFinans Genel Müdürü Okay Yıldırım da kredinin uygulama sistemi ve altyapısına ilişkin bilgiler verdi.

E-Fatura Teminatlı Kredi'nin operasyonel iş sürecini kısaltan bir ürün olduğunu aktaran Yıldırım, "Faturanın kesilmesi, postalanması, ödeme istihbaratının yapılması ve arşivlenmesi elektronik ortamda gerçekleşeceği için, hem müşteri hem de banka tarafında işlemler daha hızlı ve az maliyetle gerçekleşmiş olur. Kurumsal firmalar tarafında ise tedarikçilerine destek olarak ticaret döngüsünün devamlılığını sağlayacak bir çözümdür. Bu ürün ile tedarikçiler, ana firmaların desteği ve avantajlı koşullarla finansman imkanına kavuşabilirler." ifadelerini kullandı.

QNB eFinans’ın bu konuda altyapısının tam olduğunu vurgulayan Yıldırım, "e-Fatura Teminatlı Kredi, bir banka ile fintech şirketi işbirliğinin en güzel örneklerinden biri. Mevcut müşterilerimizin yüzde 5’i bu ürünü kullanmakta olup bu ürünün çok daha büyük bir kitleye ulaşmasını hedefliyoruz. Bunun yanısıra, e-Fatura entegrasyonu sayesinde fiziki evrak sirkülasyonuna gerek kalmadan işletilebilen bir altyapımız mevcut. Kurduğumuz entegre sistem sayesinde, sürekli ve düzenli teminat yaratılması ile bir operasyonel süreci daha ortadan kaldırmış oluyoruz." şeklinde konuştu.

- Kredi sistemi nasıl işleyecek?

Verilen bilgilere göre, QNB eFinans sistemi üzerinden e-Fatura hizmeti alan tedarikçi firmalar, alıcı firma adına sundukları mal ve hizmet karşılığı e-Fatura düzenleyecekler. Tedarikçi firmalar, e-Faturalarını teminat göstererek QNB Finansbank şubelerine başvuracak.

Firmanın kredibilitesi doğrultusunda kredi limiti tahsis edilecek. QNB Finansbank, fatura alacaklısından temlik sözleşmesi alacak. Bu temlik sözleşmeleri, fatura borçlusu olan ana firmalara noter aracılığıyla bildirilecek. Kredi kullandırımı esnasında teminata konu olan e-Faturalar Banka tarafından kontrol edilecek ve ilgili faturalar teminat alınarak kredi kullandırılacak.

Hem ana firma hem de tedarikçi olmak üzere, iki tarafın da ticari döngüsüne ek iş yükü yaratmayacak şekilde bu ürün kurgulandı. Ana firmaya defaten temlik bildirimi yapılacak ayrıca bir daha kağıt üzerinden ilerleyen bir akış olmayacak.