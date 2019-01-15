QNB Finansbank'tan Eskişehir'de otizmli çocuklar için proje

ESKİŞEHİR (AA) - QNB Finansbank'ın 2015 yılında hayata geçirdiği "Minik Eller Büyük Hayaller" sosyal sorumluluk platformu kapsamında gönüllü finansçıların da girişim ve destekleriyle Eskişehir Vadişehir Özel Eğitim ve Uygulama Okulunda öğrenim gören otizmli çocuklar için yaptırılan Duyu Bütünleme ve Spor Odası'nın açılışı gerçekleştirildi.

Gönüllü finansçı QNB Finansbank Çukur Çarşı Şubesi Müşteri Hizmetleri Temsilcisi Aslı Koçak'ın liderliğinde yürütülen proje kapsamında otizmli çocukların sosyal iletişim becerilerini geliştirmeyi, bedensel ve çevresel farkındalıklarını artırmayı, görsel ve uzamsal algılarını kuvvetlendirmeyi amaçlayan odanın açılışına Odunpazarı merkez İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Şube Müdürü Servet Demir, İlçe Milli Eğitim müdürlüğü yetkilileri ile QNB Finansbank ve QNB Finansinvest yöneticileri katıldı.

Koçak, açılışta yaptığı konuşmada, okul bünyesinde açılan duyu bütünleme ve spor odasını 6-14 yaş arası otizmli çocukla buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Uygun oda, materyallerin tespiti, spor odasının kullanımıyla ilgili öğretmen ve velilerin bilgilendirilmesi gibi çalışmalar konusunda okulun uzman pedagoguyla birlikte çalışıldığını ifade eden Koçak, şunları kaydeti:

"Proje kapsamında oluşturduğumuz spor odası ile otizmli çocuklarımızın sosyal iletişim becerilerini geliştirmek, bedensel ve çevresel farkındalıklarını artırmayı hedefledik. Özel eğitim sürecinde, öğrenmenin gerçekleşmesi açısından en önemli faktörlerden biri de davranışın sıklığı ve çeşitliliğidir. Spor eğitimine, davranışın sıklığı ve çeşitliliği yönünden baktığımızda topu duvara, tramboline veya kişiye atma gibi tekrarlanan komutlarla öğretilen davranışın sıklığı ve çeşitliliğinin sağlanmakta olduğunu görebiliriz. Bu projeyle özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için farkındalık yaratılması çerçevesinde önemli bir adım attığımızı düşünüyoruz."



