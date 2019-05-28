İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank, Yönetim Kurulu Üyesi Abdulla Mubarak N Alkhalifa'nın istifasının kabulü ile boşalan üyeliğe Yousef Mahmoud H N Al-Neama'nın, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rashid A A Al-Mohannadi'nin istifasının kabulü ile boşalan üyeliğe Adel Ali M A Al-Malki'nin atanmalarını teminen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli bildirimlerin yapılmasına karar verildiğini bildirdi.
QNB Finansbank'ta yeni atamalar
İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank, Yönetim Kurulu Üyesi Abdulla Mubarak N Alkhalifa'nın istifasının kabulü ile boşalan üyeliğe Yousef Mahmoud H N Al-Neama'nın, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rashid A A Al-Mohannadi'nin istifasının kabulü...
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