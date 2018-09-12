QNB Finansbank ve Koç Üniversitesi'nden iş birliği

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank, finans sektörünün donanımlı çalışan ihtiyacının karşılanması için Koç Üniversitesi ile eğitim iş birliği yaptı.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, iş birliği kapsamında 28 hafta süren sertifika programıyla katılımcılara finans sektörüne yönelik online eğitimler verildi.

Programla katılımcılara finans sektöründe büyük ölçekli verinin anlamlandırılması aşamasında, yapay öğrenme destekli çözüm ve karar destek sistemleri tasarlayabilecek yetkinliklerin kazandırılması hedefleniyor.

Hazırlık ve ana dersler olmak üzere iki bölümden oluşan program, veri bilimi, yöntem ve araçları hakkında bilgi vermenin yanı sıra katılımcıların bu araçların doğru kullanımı ve oluşacak problemlere aktif çözüm üretme düzeyine erişmelerini de kapsıyor.

Hazırlık bölümü bir hafta sürecek olan programın ana dersleri bir eğitim ve öğretim dönemini kapsıyor. Toplamda 4 dersten oluşan sertifika programında katılımcılar, online olarak webinar sistemiyle veya Koç Üniversitesi Öğrenim Platformu (Blackboard) üzerinden derslere katılım sağlayabiliyor. Dileyen katılımcılar ise dersleri fiziksel sınıf ortamında izleyebiliyor.

Sertifika programına mühendislik ve fen lisans eğitimi düzeyinde hesaplama ve doğrusal cebir yetkinlikleri olan çalışanlar katılabiliyor.

Sertifika programı kapsamında hazırlık döneminde lineer cebir, olasılık, istatistik ve veri bilimi için hesaplama dersleri verildi. Ana ders programı ise makine öğrenimine giriş, yapay zekaya giriş ve derin öğrenme derslerinden oluştu.





- "Eğitimlerin sektörümüz için büyük bir kazanç olacağına inanıyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank İnsan Kaynakları Direktörü Cenk Akıncılar, pratik ve aktif çözüm üreten, bilgiyi faydaya çeviren ve fark yaratan donanımlı çalışanların yetişmesinin finans sektörü için büyük bir kazanç olduğunu vurguladı.

İnsan odaklı yönetim anlayışları doğrultusunda donanımlı çalışanları sektöre kazandırmaya katkıda bulunmanın, kendileri için büyük bir övünç kaynağı olduğunu belirten Akıncılar, "İnsanın artık işletme ve kurumlarda sürekli gelişen ve zenginleşen öz değer haline geldiği günümüzde, çalışanlarımızı eğitmek ve gelişimlerine katkı sağlamak, kuruluşumuzun gelecekteki başarısı için kritik bir öneme sahip. Bu kapsamda, Koç Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğine büyük önem veriyoruz. Bu eğitimlerle sektör gerekliliklerine hızlı cevap veren ve aktif çözüm üreten çalışanları yetiştirmenin sektörümüz için büyük bir kazanç olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Koç Üniversitesi Online Programlar Executive Direktörü Mehmet Cemalcılar da online eğitim teknolojilerini kullanarak hem kurumsal paydaşlara profesyonel ve lisans üstü eğitimler sunmak hem de okul içindeki öğrencilerin öğrenim kalitesine katkıda bulunmak amacıyla Koç Üniversitesi online sertifika programını başlattıklarını bildirdi.

QNB Finansbank ile yaptıkları iş birliğinin de bu çalışmanın bir ürünü olduğunu aktaran Cemalcılar, şunları kaydetti:

"QNB Finansbank ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğine büyük önem veriyoruz. Eğitimlerle amacımız, sağlam adımlarla bu programları gün geçtikçe güçlendirmek ve çalışmakta olduğu için tam zamanlı okula gidemeyen kişilere yeni teknolojileri kullanarak beceriler kazandırabilmek. İlk online programını çok talep gören Data Science konusunda kurgulayan Koç Üniversitesi Online Programlar departmanı, pazarlama, müzecilik, psikoloji ve hemşirelik gibi değişik alanlarda online programlar geliştiriyor. Bu programlar kapsamında okul içindeki eğitim kalitesine katkıda bulunabilmek de hedefleniyor. Bu programlarla eğitimi belirli bir fiziksel lokasyon ve zamana dayanan bir uğraşı olmaktan çıkarıp 'istediğin zaman, istediğin yerde öğren' fikrini desteklemek istiyoruz."