PYD/PKK'nın eve tuzakladığı patlayıcı kadın ve çocukları öldürdü

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : PYD/PKK terör örgütünün zulmünden kurtulmak için Afrin'den güçlükle ayrılabilen bir aileden 6 kişi, sığınmak için girdikleri bir evin halıları altına tuzaklanan patlayıcıların infilak etmesi sonucu hayatını...