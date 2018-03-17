PYD/PKK'nın

ANKARA (AA) - Genelkurmay Başkanlığınca, Afrin kent merkezinde teröristler tarafından bina, tesis ve araçların yakıldığı, yıkıldığı, bunların içerisinde hastane binasının da olduğu bildirildi. Genelkurmay, bu tür olaylarla ve şehre verilen zararların Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gerçekleştirildiğine dair uluslararası kamuoyunda algı yaratılmaya çalışıldığını açıkladı. TSK tarafından vurulduğu iddia edilen Afrin Hastanesinin bugün 09.43'te kaydedilen ve iddiaların yalan olduğunu ortaya koyan görüntüleri de paylaşıldı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Afrin kent merkezinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristler tarafından bina, tesis ve araçların yakıldığı, yıkıldığı, bunların içerisinde hastane binasının da olduğu, söz konusu hastanede bulunan donanım ve malzemelerin teröristler tarafından söküldüğü, kullanılmaz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu tür olaylar ve şehre verilen zararların Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirildiğine dair uluslararası kamuoyunda algı yaratılmaya çalışıldığı görülmektedir. Bu tür olaylar PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında olumsuz bir algı yaratılmak amacıyla planlı bir şekilde yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Zeytin Dalı Harekatı planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından harekat alanında, en modern harp silah, araç ve gereçleri ile mühimmat, uluslararası hukuka uygun olarak, gecikme pahasına, diğer hiçbir ülkenin göstermediği dikkat ve hassasiyetle, masum insanlara ve çevreye zarar vermeden etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Hava harekatı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."

- Hastane yalanına görüntü ve fotoğraflarla yanıt

Bu arada Genelkurmay Başkanlığı, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'lı teröristlerince TSK tarafından vurulduğu iddia edilen Afrin Hastanesinin son durumuna ait görüntü ve fotoğrafları da paylaştı. İnsansız hava aracı tarafından saat 09.43'te kaydedilen görüntüler ve 09.50'de çekilen fotoğraflar, hastanenin vurulduğu iddiasının yalan olduğunu ortaya çıkardı.