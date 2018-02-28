PYD/PKK destekçileri, AA'dan ödüllü fotoğrafı yalanlarına alet etti

ANKARA (AA) - Terör örgütü PYD/PKK'ya yakın hesapların, İstanbul Photo Awards 2016'da ikinciliğe layık görülen fotoğraf üzerinden Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamaya çalıştığı ortaya çıktı.

Sosyal medyada Afrin'de çocukların hedef alındığı yalanıyla paylaşılan görselin, Yemen'de Suudi Arabistan'ın hava saldırısında ölen bir çocuğa ait olduğu tespit edildi.

Örgüte yakın hesapların Afrin'de gibi paylaştığı yaralı çocuk görselinin de AFP tarafından 30 Ağustos 2016'da servis edildiği belirlendi.

Terör destekçileri, bir kez daha ödül almış bir fotoğrafı Afrin yalanlarına alet etmekten çekinmedi.

Kara propaganda hesaplarının "Afrin'de çocuklar saldırı altında" etiketiyle paylaştığı fotoğrafın, AA tarafından düzenlenen İstanbul Photo Awards 2016'da "seri haber" dalında ikinciliğe layık görüldüğü ortaya çıktı.

AFP foto muhabiri Abd Doumany tarafından çekilen fotoğrafta, kızının cansız bedenini tutan bir babanın çaresizliği yer alıyor.

Terör örgütü PYD/PKK destekçileri daha önce de İstanbul Photo Awards 2016'da birinci olan fotoğraf üzerinden manipülasyon yapmaya çalışmıştı.

Muhabir: Fatma Esma Arslan



