Putin ve Merkel Suriye'yi görüştü

MOSKOVA (AA) - Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Suriye konusunu detaylıca istişare ettiğini belirterek, "Suriye Anayasa Komitesinin kısa süre içerisinde kurulması için umut var." dedi.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin ile Merkel’in Arjantin'deki G20 Liderler Zirvesi'nde bir araya geldiğini söyledi.

Görüşmede Suriye konusunun gündeme geldiğini belirten Peskov, "İki lider, Suriye'yle ilgili gelişmeleri etraflıca ele aldı. İstanbul'da düzenlenen dörtlü zirve ve Astana formatındaki görüşmelerin ışığında anayasa komitesinin oluşturulmasıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini teyit ettiler." diye konuştu.

Suriye Anayasa Komitesinin oluşturulmasına yönelik "temkinli" şekilde iyimser olduklarını vurgulayan Peskov, "Çalışmalar sürüyor. Suriye Anayasa Komitesi'nin kısa süre içerisinde kurulması ve tüm temsilcilerinin üzerinde anlaşılması için umut var." ifadesini kullandı.

Muhabir: Emre Gürkan Abay