Putin ve Kral Selman 'Kaşıkçı cinayetini' görüştü

MOSKOVA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini ve ikili ilişkileri ele aldığı bildirildi.

Kremlin Basın Servisinden yapılan açıklamada, Putin ve Kral Selman'ın telefonda görüştüğü ifade edildi.

Açıklamada, iki liderin, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini ele aldıkları belirtilerek, Suriye ve Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeleri de değerlendirdikleri kaydedildi.

Kral Selman'ın, Suudi Arabistan’ı ziyaret etmesi için Putin’e yapılan daveti teyit ettiği vurgulanan açıklamada, “Görüşmede Putin ve Kral Selman, enerji sektörü dahil olmak üzere iki ülke arasındaki iş birliğini de istişare etti.” ifadesi kullanıldı.