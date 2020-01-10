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Putin, Sisi ile Libya’yı görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Libya krizini görüştü.
Genel 10.01.2020, 18:36
MOSKOVA (AA) - Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Putin’in Sisi ile bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.
Libya'daki durumun ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Görüşmede, Vladimir Putin’in 8 Ocak'taki İstanbul ziyareti sırasında Rus ve Türk liderlerinin (Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın) ortak açıklaması da dahil olmak üzere Libya'daki durumun tartışılmasına devam edildi.” denildi.