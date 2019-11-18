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Putin ile Macron telefonda Ukrayna ve Suriye'yi görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la Ukrayna ve Suriye’deki son gelişmeleri görüştü.
Genel 18.11.2019, 17:07
MOSKOVA (AA) - Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin’in, Macron ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, 9 Aralık’ta düzenlenmesi planlanan Ukrayna konulu “Normandiya Dörtlüsü” zirvesi öncesinde Ukrayna’daki gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.
Açıklamaya göre, iki liderin, Suriye’de Anayasa Komitesi’nin çalışmalarının başlamasının önemini de teyit ettikleri görüşmede, bölgedeki terör tehdidine yönelik mücadelede Rus ve Fransız savunma bakanlıklarının eş güdümlü çalışmalarının da devam etmesi konusunda uzlaşıldı.
Almanya, Rusya, Fransa ve Ukrayna’dan oluşan “Normandiya Dörtlüsü” zirvesinin 9 Aralık’ta Paris’te düzenlenmesi bekleniyor.
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