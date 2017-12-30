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Pusaklar'da duyarlılık örneği

ANKARA (AA) - Pursaklar Belediyesi'ne bağlı Ayyıldız ve Hüma Sultan Hanım Evi kursiyerleri, Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı Hastalıkları Turgut Özal Polikliniği'ndeki çocukları ziyaret etti.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Evde...

30 Aralık 2017 Cumartesi 11:58
Pusaklar'da duyarlılık örneği
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ANKARA (AA) - Pursaklar Belediyesi'ne bağlı Ayyıldız ve Hüma Sultan Hanım Evi kursiyerleri, Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı Hastalıkları Turgut Özal Polikliniği'ndeki çocukları ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Evde Çocuk Bakımı" kursu öğretmenleri Çiğdem Kutlu ve Emine Özdemir rehberliğindeki kursiyerler, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Turgut Özal Polikliniğine gitti.

Burada tedavi gören 45 çocuğu ziyaret eden kadınlar, anneler ve çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Hastanenin başhekim yardımcısı Atikullah Ghiasee, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Hastanede birçok ülkeden hasta var ve bunlar, ihtiyaç sahibi. Türk milletinin ve Türkiye'nin yardımseverliği, merhameti çok büyük. Burada buna sürekli şahit oluyoruz. Yardımlar için herkese teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Pursaklar BelediyesiZiyaret
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